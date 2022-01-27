مالي تحتج بسبب ما حدث أمام غينيا الاستوائية

الخميس، 27 يناير 2022 - 15:29

كتب : محمد عبد العظيم

مالي - غينيا الإستوائية - كأس الأمم الإفريقية

تقدم الاتحاد المالي لكرة القدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي "كاف" بعد توديع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.

حسمت ركلات الترجيح بطاقة ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 الأخيرة، بتأهل غينيا الإستوائية على حساب مالي بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأفاد الاتحاد المالي في بيان: "نتقبل هزيمتها أمام غينيا الاستوائية لكن نحتج رسميا على ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنا خلال المباراة".

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وأضاف البيان "نعتقد أن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تعمل بشكل صحيح، وهذا يبدو مريبا جدا".

وتأهل منتخب غينيا الإستوائية لربع نهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز بركلات الترجيح 6-5.

3 مشاركات وفي الـ 3 عرف المنتخب الإستوائي الوصول لربع النهائي، في 2013 ودع من ربع النهائي وفي 2015 حصد المركز الرابع، ليصبح الأمر معتادا.

بينما تتواصل لعنة ربع النهائي مع مالي، فبعد حصد المركز الثالث مرتين في 2012 و2013، فودع النسور من 2015 و2017 من دور المجموعات، و2019 من دور الـ 16.

المواجهة الرسمية الأولى التي جمعت المنتخبين انتهت بالتعادل لكنها ابتسمت لغينيا الإستوائية بركلات الترجيح.

وسيلتقي منتخب غينيا الإستوائية مع نظيره السنغالي في ربع النهائي يوم الأحد المقبل.

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