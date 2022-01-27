قائمة الزمالك – شيكابالا والسعيد يتواجدان.. وغياب روقا وعبد العزيز أمام سيراميكا كليوباترا

الخميس، 27 يناير 2022 - 15:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

يتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" على رأس قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، فيما يقود عمر السعيد الهجوم.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس الرابطة المصرية.

قائمة الزمالك شهدت استمرار تواجد شيكابالا، فيما يقود عمر السعيد الهجوم بجانب حسام أشرف.

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ويتواجد يوسف إبراهيم "اوباما" في وسط الملعب، فيما يغيب محمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" مع اقتراب رحيلهما.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق.

الوسط: محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى.

الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لكأس الرابطة المصرية.

كأس الرابطة المصرية الزمالك سيراميكا كليوباترا
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