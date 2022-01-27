موندو ديبورتيفو: برشلونة يتفوق في صراع ضم تراوري

الخميس، 27 يناير 2022 - 14:36

كتب : FilGoal

هاري كين أداما تراوري

يبدو أن برشلونة فاز بالفعل في صراع ضم أداما تراوري جناح فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان برشلونة دخل منذ فترة في مفاوضات ضم اللاعب ليكون بديلا للفرنسي عثمان ديمبيلي في ظل تعنته لتجديد التعاقد مع البلاوجرانا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن خورخي مينديز، وكيل أعمال أداما تراوري عقد اجتماعا مع إدارة برشلونة.

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غرض الاجتماع كان لمناقشة أوضاع أنسو فاتي مع الفريق وهذا ما استغله مينديز لفتح نقاش عودة تراوري إلى برشلونة من جديد.

وكان تراوري قد رحل عن برشلونة إلى أستون فيلا في عام 2015 قبل أن ينضم إلى ميدلسبره ثم ولفرهامبتون عام 2018.

وبحسب "ذا اثليتيك" فإن فكرة شراء اللاعب بشكل مباشر تبدو معقدة في ظل الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني، لذلك يبدو التفاوض على صفقة إعارة مع خيار الشراء هو الحل البديل.

ووفقا لنفس المصدر فإن برشلونة سيعرض من أجل إعارة اللاعب مبلغ مبدئي يصل إلى 35 مليون يورو.

وخاض اللاعب مع الفريق هذا الموسم، 23 مباراة بجميع البطولات وسجل هدف وحيد فقط.

أداما تراوري ولفرهامبتون برشلونة
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