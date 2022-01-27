في الجول يكشف – اتفاق بين الأهلي وموسيماني على شروط العقد.. ونقطة نقاش وحيدة

اتفق الأهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على معظم شروط تعاقدهما الجديد.

وعلم FilGoal.com أن المباحثات المبدئية بين الأهلي والمدرب، بعد وصول وكيلته مويرا ثلاجالي، وصلت لاتفاق على معظم شروط التعاقد.

الاتفاق تم على الشروط التي كشفها FilGoal.com في وقت سابق، وهي راتب شهري يقارب 180 ألف دولار، بعقد يمتد لمدة موسمين مقبلين.

ولكن، حسبما علم FilGoal.com، فإن نقطة النقاش الوحيدة بين الطرفين في المباحثات هي قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد.

فبين رغبة موسيماني ووممثلته بأن تكون قيمة الشرط الجزائي 6 أشهر، ورغبة الأهلي في أن يكون الشرط الجزائي 3 أشهر فقط، تستمر المفاوضات بين الطرفين في الساعات المقبلة في جلسة تفاوضية جديدة، للوصول إلى حل يرضي الطرفين.

علم FilGoal.com في وقت سابق أمس الأربعاء أنه برغم التفكير المبدئي بتأجيل مفاوضات تجديد الأهلي لموسيماني إلى ما بعد كأس العالم للأندية، غير قرار محمود الخطيب رئيس النادي دفة الأمر لصالح التحرك في هذا الملف في الوقت الحالي.

الخطيب يرى أن الفريق في حاجة لفرض حالة من الاستقرار والهدوء قبل كأس العالم للأندية، وبالتالي تم التحرك في ملف التجديد لموسيماني.

الأهلي قدم عرضا رسميا للمدرب، للتجديد لمدة سنتين، براتب يقارب 180 ألف دولار شهريا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرصة إعلان التجديد قبل كأس العالم للأندية قائمة في الوقت الحالي.

ويلعب الفريق مباراته الأولى في البطولة ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 5 فبراير المقبل.

وإذا فاز الأهلي سيواجه بالميراس البرازيلي.

ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.

عقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ممضيا موسمين ونصف داخل القلعة الحمراء، وسط مفاوضات جارية للتجديد بين الطرفين.

موسيماني توج ببطولتين دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، بجانب لقب كأس مصر، ولقب كأس السوبر المصري، ولقبين كأس السوبر الإفريقي، والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.