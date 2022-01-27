لاعب مانشستر يونايتد يوضح أسباب اختيار تمثيل العراق

أوضح زيدان إقبال لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب أسباب اختياره لتمثيل منتخب العراق دوليا.

زيدان إقبال مولود في مانشستر من أصول باكستانية وعراقية، والعراق هو البلد الذي ولدت فيه والدته.

وقال إقبال في تصريحات لموقع ناديه: "أنا متحمس للغاية، إنه إنجاز آخر سأحققه، أول ظهور لي مع منتخب العراق الأول".

وأضاف "أشعر أن هذا هو القرار الصحيح بالنسبة لي في مسيرتي المهنية. سيكون شرف لي أن أمثل العراق".

وأردف "عائلتي فخورة بي وأشعر أنها ستكون خطوة للأمام في مسيرتي، حيث ألعب في تصفيات كأس العالم، في هذه المباريات المهمة".

من المقرر أن يخوض لاعب وسط مانشستر يونايتد أول مباراة دولية له يوم الخميس أمام إيران في طهران.

وشدد "أتطلع إلى ذلك وهي مباراة كبيرة، لذا أتمنى أن نتمكن من الفوز".

في ديسمبر، أصبح إقبال أول بريطاني من جنوب آسيا يمثل الفريق الأول للشياطين الحمر عندما دخل كبديل في تعادل يونايتد 1-1 في دوري أبطال أوروبا مع يونج بويز.

نشأ عامر والد زيدان في لاهور الباكستانية، بينما والدته من مدينة السماوة التي تقع في جنوب العراق. انتقل كلاهما إلى إنجلترا عندما كانا صغيرين وعاشا في مانشستر منذ عقود.

وواصل اللاعب الشاب "لقد نشأت في مانشستر طوال حياتي، لذا أود أن أقول إنني فخور إني من أبناء مدينة مانشستر، لكنني أيضًا فخور بتراثي أيضًا. أنا فخور بكوني إنجليزي وباكستاني وعراقي".

وتابع "إن اختياري اللعب للعراق لا يعني أنني لست من أبناء مانشستر الفخورين أو لست فخورًا بأصولي الباكستانية. أشعر فقط أن هذه هي الفرصة المناسبة لي كلاعب، والخطوة الصحيحة في مسيرتي وشرف كبير لي، لكنها بالتأكيد لا تمنع على حقيقة أنني من أبناء مانشستر وباكستاني أيضًا".

ويلعب إقبال في أكاديمية يونايند منذ أن كان في التاسعة من عمره.