انتهت كأس الرابطة - المقاولون (0)-(0) الإسماعيلي.. الجونة (1)-(1) البنك الأهلي.. نهاية المباراتين

الخميس، 27 يناير 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الإسماعيلي مع المقاولون العرب، والجونة أمام البنك الأهلي.

المقاولون العرب VS الإسماعيلي (0-0)

نهاية المباراة.

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ق. 91 تسديدة جديدة من كونتيه يتصدى لها شاهين.

ق. 86 سايكو كونتيه ينفرد ويسدد لكن حسن شاهين يتصدى لها ببراعة.

ق. 62 مطالبة بركلة جزاء للمقاولون العرب والحكم يعود لتقنية الفيديو ويأمر باستمرار اللعب.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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الجونة VS البنك الأهلي (1-1)

نهاية المباراة.

ق. 93 محمد بسيوني ينفرد ويسدد لكن الزنفلي يتصدى.

ق. 83 جووول التعااادل للجونة. كريم طارق يدخل منطقة الجزاء وينفرد ويمرر عرضية أرضية إلى خالد قمر الذي استلم واستدار وسدد في سقف الشبكة مسجلا التعادل.

ق. 58 رأسية من ميدو مصطفى بعد كرة ثابتة، لكنها في القائم الأيسر.

ق. 56 الحكم يعود لتقنية الفيديو ويلغي ركلة الجزاء.

ق. 51 ركلة جزاااء لـ الجونة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 17 جووول أول. كعب من محمد بسيوني إلى موسى دياوارا الذي أرسل عرضية أرضية قابلها محمد حامد بلمسة في المرمى.

بداية المباراة

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