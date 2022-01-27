طريق المونديال – أستراليا واليابان يواصلان مطاردة السعودية

الخميس، 27 يناير 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

لاعبو أستراليا يحتفلون بهدف في مرمى فيتنام

واصل منتخبا أستراليا واليابان مطاردة السعودية على صدارة المجموعة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وفازت أستراليا على فيتنام بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب ملبورن.

جيمي ماكلارين تقدم في الدقيقة الـ30، قبل أن يضيف توم روجيتش هدفا ثانيا في الدقيقة الـ45، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستراليا بهدفين.

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وفي الشوط الثاني، أضاف كريج جودوين الهدف الثالث، قبل أن يختتم ميلي ماكجري الرباعية، لينتهي اللقاء بفوز أستراليا برباعية.

في مباراة أخرى، فازت اليابان على الصين بهدفين على ملعب سايتاما، ضمن مباريات الجولة السابعة.

سجل يويو أوساكا الهدف الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف جونيا إيتو هدفا ثانيا.

نتيجة المباراتين رفعت رصيد اليابان إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد أستراليا إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

وتتصدر السعودية المجموعة برصيد 16 نقطة، ويتبقى لهم مباراة أقل أمام عمان مساء اليوم الخميس.

ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث عن كل مجموعة مباراتين ملحق، ويتأهل الفائز إلى ملحق آخر مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية لحجز المقعد الأخير إلى كأس العالم.

طريق المونديال تصفيات كأس العالم السعودية أستراليا
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