إيسترن كومباني يضم لاعب وسط الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة

الخميس، 27 يناير 2022 - 13:54

كتب : حامد وجدي

أحمد حجي

تعاقد نادي إيسترن كومباني مع أحمد حجي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.

وأنهى فريق إيسترن كومباني إجراءات التعاقد بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري ومحمد عبد الحميد وكيل أعمال اللاعب.

ويلعب حجي في وسط الملعب وعلى الجناح الأيمن.

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ويبلغ حجي من العمر 24 عاما، وانضم لزعيم الثغر من سوهاج قبل 3 أعوام.

وسجل حجي هدفا وصنع آخر في 32 ظهور بقميص الاتحاد، ليس من ضمنهم أي مباراة هذا الموسم.

أحمد حجي إيسترن كومباني الاتحاد السكندري
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