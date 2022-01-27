ياسين بونو: لقاء مصر؟ جاهزون لمواجهة أي خصم

لا يهتم ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي بنظيره المصري الذي سيواجه فريقه في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بقدر تركيزه على قدرات فريقه.

منتخب المغرب انتصر على مالاوي 2-1 في دور الـ16 وعبر إلى ربع النهائي ليصطدم بمنتخب مصر الذي تجاوز كوت ديفوار بركلات الترجيح.

وقال بونو في تصريحات لقناة الرياضية المغربية: "بالنسبة لمواجهة المنتخب المصري فنحن فريق يركز على نفسه فقط، ونحاول التطور والتحسن".

وأضاف حارس إشبيلية "جاهزون لمواجهة أي منتخب".

بونو شارك في كل مباريات المغرب في هذه النسخة من بطولة الأمم الإفريقية.

وتحدث قبل معرفة خصمه في ربع النهائي قائلا "أثق في قدرتنا على تقديم أفضل المستويات في هذه النسخة من بطولة الأمم الإفريقية".

وشدد "لا نهتم بمن سيكون منافسنا في ربع النهائي بقدر ما نهتم بالتركيز والاستعداد الجيد من أجل مواصلة المشوار في بطولة أمم إفريقيا".

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الذي سيعبر من هذه المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة منتخب الكاميرون مستضيف البطولة أمام جامبيا في نصف النهائي.