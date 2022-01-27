قصة مباراة – "حرام عليك يا طارق"

الخميس، 27 يناير 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

مصر - المغرب

إن كنت قد عاصرت رحلة مصر في تصفيات كأس العالم 2002، فبالتأكيد أنت لم تنس لطارق السعيد كرته الشهيرة في مباراة المغرب.

ويستعرض FilGoal.com قصة مواجهة مصر والمغرب في تصفيات كأس العالم 2002، قبل أيام من خوض الفراعنة لمواجهة مرتقبة ضد أسود الأطلس في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

مصر واجهت المغرب في استاد القاهرة خلال الجولة الثانية من تلك التصفيات التي قادها الراحل محمود الجوهري.

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في الجولة الأولى تعادل منتخب مصر خارج ملعبه مع السنغال دون أهداف، في مباراة شهدت عدم احتساب هدف لحازم إمام.

كالعادة اشتعلت الأجواء في مصر قبل المباراة أمام المغرب، أحد الخصوم الذين يعاني أمامهم الفراعنة دوما.

الجميع يبحث عن فوز في مباراة المغرب لتعويض عدم الانتصار في السنغال، والتشكيل كان يساعد على الحلم.

عبد الستار صبري مع حازم إمام وأحمد حسن في الوسط وخلفهم هاني رمزي الذي تواجد أمام المدافعين.

يقود الهجوم حسام حسن، ومعه النجم الواعد اليافع أحمد حسام "ميدو" لاعب جنت البلجيكي وقتها.

شهد اللقاء حضورا جماهيريا غير عادي، قوة هجومية للفراعنة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، كرتان في العارضة واحدة لميدو إثر ضربة رأس والثانية لعبد الستار صبري.

وخلال الشوط الثاني، ينفرد طارق السعيد بالمرمى المغربي، يٌحبس النفس لدى الجميع.

يختار طارق السعيد - الذي دخل في الشوط الثاني كبديل – أن يراوغ حارس المرمى، وينجح في ذلك.

لكن في النهاية يسدد طارق السعيد في الشباك الخارجية.

الفرصة ضاعت مصحوبة بتعليق مدحت شلبي الشهير "حرام عليك يا طارق".

الطريف هنا بعد تجاوز مرارة الحدث، أن طارق السعيد واجه الموقف نفسه في مباراة الجزائر التالية في التصفيات نفسها.

وقتها لم يفكر طارق في مراوغة الحارس بل سدد على الطائر، وقاد مصر للفوز على الجزائر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

مصر المغرب طارق السعيد كأس الأمم الإفريقية
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