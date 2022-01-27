أكرم توفيق يتجه إلى ألمانيا رفقة أبو عبلة

توجه أكرم توفيق، لاعب الأهلي إلى ألمانيا صباح اليوم الخميس برفقة أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق للخضوع لفحوصات وتحاليل جديدة تمهيدا لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وغادر أكرم توفيق وأبوعبلة إلى ألمانيا بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفرهما.

ويستعد أكرم لإجراء الجراحة بعد الخضوع لفحوصات وتحاليل جديدة في ألمانيا.

وخضع أكرم توفيق لتدريبات علاج طبيعي خلال الأيام الماضية، عقب عودته من الكاميرون بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.