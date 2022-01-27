الباقون من موقعة مصر والمغرب 2017 "6 فراعنة و5 أسود"

الخميس، 27 يناير 2022 - 12:17

كتب : FilGoal

كهربا - مصر والمغرب - كأس أمم إفريقيا 2017

قبل 5 سنوات من الآن التقى المنتخبان المصري والمغربي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون وكان الانتصار للفراعنة، لكن هناك 11 لاعبا من الجانبين ستتكرر لهم فرصة المواجهة.

وضرب المنتخب المصري موعدا مع شقيقه المغربي في ربع نهائي كأس الأمم الحالية بالكاميرون يوم الأحد المقبل.

في دور الـ16، عبر أسود الأطلس عقبة مالاوي بنتيجة 2-1، فيما انتصر المنتخب المصري على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح.

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سداسي مصري تواجد في موقعة 2017 وأمامه فرصة المشاركة في مواجهة كأس الأمم الحالية.

وهم: محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وعبد الله السعيد ورمضان صبحي.

رمضان صبحي كان على مقاعد البدلاء بينما شارك الخماسي الآخر بشكل أساسي تحت قيادة هيكتور كوبر.

على الجانب الآخر، حضر الخماسي المغربي، منير المحمدي وياسين بونو وغانم سايس وفيصل فجر ويوسف النصيري.

بونو كان على مقاعد البدلاء بينما شارك الرباعي الآخر في اللقاء الذي انتهى بهدف محمود عبد المنعم "كهربا" القاتل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتأهل منتخب مصر وقتها لملاقاة بوركينا فاسو في نصف النهائي وانتصر بركلات الترجيح قبل أن يخسر المباراة النهائية من الكاميرون بنتيجة 1-2.

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