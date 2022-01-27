ماذا فعل كيروش في مواجهتين سابقتين أمام المغرب

الخميس، 27 يناير 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

مباراتان سابقتان، هما تاريخ مواجهات كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر ضد المغرب.

منتخب مصر بصدد مواجهة المغرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

المباراة ستكون هي الثالثة لـ كارلوس كيروش ضد المغرب تاريخيا.

أخبار متعلقة
كيروش: قدمنا أداء متميزا.. لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا جمال علام لـ في الجول: استمرار كيروش مع منتخب مصر غير مرتبط بالفوز بكأس الأمم أمم إفريقيا - كيروش: كنا نستحق الفوز خلال الدقائق الـ 90.. والضغط مصدر إلهام لنا عضوا اتحاد الكرة: سنعقد جلسة مع كيروش عقب كأس الأمم.. واختلاف حول مصير كأس مصر

كيروش واجه المغرب لأول مرة في عام 2002، وكان وقتها مدربا لـ جنوب إفريقيا.

جنوب إفريقيا فازت وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات دور المجموعات.

الأولاد حينها تصدروا المجموعة وتأهلوا إلى ربع النهائي رفقة غانا على حساب المغرب، لكن جنوب إفريقيا خرجت في ربع النهائي أمام مالي بهدفين.

المواجهة الثانية

وكانت المواجهة الثانية في كأس العالم 2018، إذ كان كيروش وقتها مدربا لـ إيران.

إيران فازت في تلك المباراة بهدف عزيز بوحادوز بالخطأ في مرماه. هدف جاء في الدقيقة الـ95 من كرة ثابتة، حولها برأسه في شباكه بالخطأ، ليكون هو الفوز الثاني لـ كيروش على حساب أسود أطلس.

في تلك البطولة، ودعت إيران رفقة المغرب من دور المجموعات لصالح إسبانيا، والبرتغال.

الآن، سيكون كيروش على موعد مع مواجهة ثالثة، لكن هذه المرة مدربا للفراعنة.

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر المغرب كارلوس كيروش
نرشح لكم
الباقون من موقعة مصر والمغرب 2017 "سداسي مصري وخماسي مغربي" مدرب غينيا الاستوائية يكشف سبب فوزه على مالي كيف تشرح عقدة المغرب لمن هم دون الـ18 عاما كيروش: قدمنا أداء متميزا.. لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا
أخر الأخبار
الباقون من موقعة مصر والمغرب 2017 "سداسي مصري وخماسي مغربي" 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ماذا فعل كيروش في مواجهتين سابقتين أمام المغرب 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب غينيا الاستوائية يكشف سبب فوزه على مالي 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كيف تشرح عقدة المغرب لمن هم دون الـ18 عاما 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب الأرجنتين يوضح سبب استبعاد ميسي 44 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أزمة بسبب فحوصات فيروس كورونا.. العراق يشكو إيران ساعة | آسيا
كيروش: قدمنا أداء متميزا.. لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
وائل جمعة: لاعبونا الرجال أدوا المطلوب.. والقادم أفضل ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف