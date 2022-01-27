ماذا فعل كيروش في مواجهتين سابقتين أمام المغرب

مباراتان سابقتان، هما تاريخ مواجهات كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر ضد المغرب.

منتخب مصر بصدد مواجهة المغرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

المباراة ستكون هي الثالثة لـ كارلوس كيروش ضد المغرب تاريخيا.

كيروش واجه المغرب لأول مرة في عام 2002، وكان وقتها مدربا لـ جنوب إفريقيا.

جنوب إفريقيا فازت وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات دور المجموعات.

الأولاد حينها تصدروا المجموعة وتأهلوا إلى ربع النهائي رفقة غانا على حساب المغرب، لكن جنوب إفريقيا خرجت في ربع النهائي أمام مالي بهدفين.

المواجهة الثانية

وكانت المواجهة الثانية في كأس العالم 2018، إذ كان كيروش وقتها مدربا لـ إيران.

إيران فازت في تلك المباراة بهدف عزيز بوحادوز بالخطأ في مرماه. هدف جاء في الدقيقة الـ95 من كرة ثابتة، حولها برأسه في شباكه بالخطأ، ليكون هو الفوز الثاني لـ كيروش على حساب أسود أطلس.

في تلك البطولة، ودعت إيران رفقة المغرب من دور المجموعات لصالح إسبانيا، والبرتغال.

الآن، سيكون كيروش على موعد مع مواجهة ثالثة، لكن هذه المرة مدربا للفراعنة.