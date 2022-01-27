مدرب غينيا الاستوائية يكشف سبب فوزه على مالي

كشف خوان ميتشا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية السبب وراء وصول الفريق إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب غينيا الاستوائية وصل إلى ثمن النهائي بعد الفوز على منتخب مالي بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل سلبيا.

وقال ميتشا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جاءت مالي للفوز لكننا كنا مستعدين للفوز أيضا. إنهم فريق جيد للغاية ولهذا السبب قمنا بتحجيمهم خلال 120 دقيقة".

وأضاف "استخدمنا أسلوب لعب مختلف ولاعبين مختلفين لهذه المباراة عن تلك التي كانت مع الجزائر أو سيراليون. أعتقد أن هذا أحد أسباب نجاحنا".

وتابع "نحن نسير خطوة بخطوة والمباريات ليست متشابهة، سنرى ما هو التالي".

وأتم مؤتمره الصحفي: "في الوقت الحالي سنحتفل ثم سنبدأ في التفكير في مباراتنا مع السنغال".

فيما تحدث بابلو جانيت لاعب غينيا الاستوائية الحائز على جائزة رجل المباراة، حيث قال: "نحن نحترم مالي لأنهم لعبوا مباراة جيدة جدا. أنا سعيد حقا ومتحمس لاستلام هذه الجائزة مرة أخرى".

وواصل "إنها ليست فقط لي بل للفريق بأكمله، لأننا معا تمكنا من تحقيق هذا العمل الفذ".

وسيلتقي منتخب غينيا الإستوائية مع نظيره السنغالي في ربع النهائي يوم الأحد المقبل.

وتواجه المنتخبان في مباراة وحيدة في بطولة أمم إفريقيا، فاز فيها الأفيال الوطنية على أسود التيرانجا في دور المجموعات بنسخة 2012 بنتيجة 2-1.