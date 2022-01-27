في الجول يكشف - خطة منتخب مصر لعلاج الإرهاق قبل مواجهة المغرب

الخميس، 27 يناير 2022 - 10:37

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر

سيحاول الجهاز الفني لمنتخب مصر، إعداد لاعبي الفريق ذهنيا وبدنيا قبل مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر تأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب يوم الأحد المقبل في ربع النهائي، وذلك بعد الحصول على راحة ثلاثة أيام فقط، ليكون المغرب قد حصلوا على يوم إضافي عن مصر.

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FilGoal.com علم بأن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وضع خطة إعداد بدني وذهني وفني خاص لمواجهة المغرب، يقوم في بدايته على علاج فارق الراحة الذي يصب في مصلحة أسود الأطلس.

وسيبدأ الاعداد باستشفاء تام للجموعة التى لعبت 120 دقيقة، وسددت ركلات الترجيح، بينما سيكون هناك تدريبات لبقية اللاعبين الاحتياطيين الذين شاركوا أولا بشكل تدريجي، فيما الذين لم يشاركوا بشكل كامل، ستكون تدريباتهم كاملة بشكل طبيعي.

ثم بعد ذلك سيتم رفع الحمل التدريبي بداية من يوم الجمعة ولكن مع التركيز على الجوانب الخططية.

كيروش سيعتمد على المحاضرات النظرية من أجل شرح خططه للاعبين في التعامل مع اسود الأطلس، وبالذات إيقاف خطورة أشرف حكيمي وسفيان بوفال من أجل شل حركة منتخب المغرب.

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