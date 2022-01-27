اقترب التجديد؟ وكيلة موسيماني تصل القاهرة

نشرت مويرا ثلاجالي، زوجة ووكيلة مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، صورة لها بعد وصولها للقاهرة في الساعات الماضية، عبر تويتر.

ووصلت وكيلة المدير الفني للأهلي إلى القاهرة بعد أن علم FilGoal.com في وقت سابق بوجود عرض رسمي من الأحمر للتجديد لموسيماني.

فقد علم FilGoal.com في وقت سابق أمس الأربعاء أنه برغم التفكير المبدئي بتأجيل مفاوضات تجديد الأهلي لموسيماني إلى ما بعد كأس العالم للأندية، غير قرار محمود الخطيب رئيس النادي دفة الأمر لصالح التحرك في هذا الملف في الوقت الحالي.

الخطيب يرى أن الفريق في حاجة لفرض حالة من الاستقرار والهدوء قبل كأس العالم للأندية، وبالتالي تم التحرك في ملف التجديد لموسيماني.

ما هو عرض الأهلي؟ الأهلي قدم عرضا رسميا للمدرب، للتجديد لمدة سنتين، براتب يقارب 180 ألف دولار شهريا.

ما هو موقف موسيماني؟ المدرب الجنوب إفريقي مرحب بشكل مبدئي بالعرض، وخلال ساعات سيبلغ الأهلي رده على العرض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرصة إعلان التجديد قبل كأس العالم للأندية قائمة في الوقت الحالي.

ويلعب الفريق مباراته الأولى في البطولة ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 5 فبراير المقبل.

وإذا فاز الأهلي سيواجه بالميراس البرازيلي.

ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.

عقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ممضيا موسمين ونصف داخل القلعة الحمراء، وسط مفاوضات جارية للتجديد بين الطرفين.

موسيماني توج ببطولتين دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، بجانب لقب كأس مصر، ولقب كأس السوبر المصري، ولقبين كأس السوبر الإفريقي، والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.