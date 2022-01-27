قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تقديم موعد مباراة مصر مع المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا رسميا.

وأعلن كاف تقديم موعد مباراة مصر مع المغرب إلى الخامسة مساء الأحد المقبل، بدلا من إقامتها في الساعة السادسة مساء كما كان مقررا.

وستقام باقي مباريات ربع النهائي في مواعيدها السابقة. جامبيا مع الكاميرون في السادسة مساء السبت، وبوركينا فاسو مع تونس في التاسعة من نفس اليوم، فيما تلعب السنغال مع غينيا الاستوائية في التاسعة من مساء الأحد عقب مباراة مصر والمغرب.

ويلعب المنتخب المصري مع المغرب يوم الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو. وهو نفس الملعب الذي سيحتضن مباراة السنغال مع غينيا الاستوائية بعد مباراتنا، ولذلك جاء تقديم موعد مباراة الفراعنة.

وجاءت تلك المواجهة بعدما فاز منتخب مصر على كوت ديفوار في دور الـ16 بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

فيما انتصر منتخب المغرب على مالاوي بهدفين لهدف.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل في الـ30 من شهر يناير الجاري.