مواعيد مباريات الخميس 27 يناير – سموحة ضد الأهلي ضمن مباريات الرابطة.. ومواجهات نارية في تصفيات المونديال

الخميس، 27 يناير 2022 - 10:17

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - محمود عزت - مروان حمدي - الأهلي - سموحة

تقام اليوم الخميس 27 يناير مباريات قوية في كأس الرابطة المصرية، ومواجهات نارية في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ففي الثانية والنصف ظهرا، يلتقي المقاولون العرب بالإسماعيلي، بينما يواجه الجونة البنك الأهلي.

وفي الخامسة، يواجه سموحة الأهلي في استاد برج العرب.

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وضمن مباريات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، تقام 4 مباريات أهمها بين السعودية وعمان في السابعة والربع مساء، والفوز يعني التأهل للأخضر السعودي.

كما تقام عدة مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية، أهمها بين الإكوادور والبرازيل.

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مواعيد مباريات الخميس
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