أهدر ركلته الترجيحية.. بابلو جانيت رجل مباراة غينيا الإستوائية ومالي

الخميس، 27 يناير 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

بابلو جانيت - غينيا الإستوائية - سيراليون

حصد بابلو جانيت جائزة رجل مباراة غينيا الإستوائية ومالي في آخر مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأهلت غينيا الإستوائية بفضل الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكل مرة تأهل فيها منتخب غينيا الإستوائية لكأس الأمم الإفريقية استطاع الوصول لربع النهائي.

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وتحصل جانيت على بطاقة صفراء خلال 120 دقيقة، 76% دقة تمرير صحيحة بواقع 34 من 45.

وأرسل 3 عرضيات منها واحدة صحيحة، وأكمل مراوغتين ناجحتين بنسبة 100%.

حصل على خطأ وارتكب خطأ وشتت الكرة في 3 مرات.

وأهدر ركلته الترجيحية أمام حارس مالي إبراهيم مونكورو.

3 مشاركات وفي الـ 3 عرف المنتخب الإستوائي الوصول لربع النهائي، في 2013 ودع من ربع النهائي وفي 2015 حصد المركز الرابع، ليصبح الأمر معتادا.

بينما تتواصل لعنة ربع النهائي مع مالي، فبعد حصد المركز الثالث مرتين في 2012 و2013، فودع النسور من 2015 و2017 من دور المجموعات، و2019 من دور الـ 16.

المواجهة الرسمية الأولى التي جمعت المنتخبين انتهت بالتعادل لكنها ابتسمت لغينيا الإستوائية بركلات الترجيح.

وسيلتقي منتخب غينيا الإستوائية مع نظيره السنغالي في ربع النهائي يوم الأحد المقبل.

غينيا الإستوائية مالي بابلو جانيت - غينيا الإستوائية - سيراليون كأس الأمم الإفريقية 2021
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