الدرندلي: دعم الجماهير كان حاسما في الفوز على كوت ديفوار.. وحقيقة قيمة المكافآت

الخميس، 27 يناير 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

أوضح خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الحديث عن قيمة المكافأة للاعبي الفراعنة بعد مباراة كوت ديفوار.

وصعد المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال خالد الدنردلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أبارك للشعب المصري واللاعبين والجهاز الفني على هذا الفوز".

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وتابع "ظهرنا بشكل جيد خلال المباراة ودعم الجماهير ساعدنا لتخطي المباراة".

وعن مكافأة الفوز، قال: "سألنا عن اللائحة المتواجدة وكان الحد الأقصى فيها 500 دولار فقررنا أن تكون ألف دولار".

وواصل "نريد أن نقدم كل شيء ممكن لهؤلاء اللاعبين طالما نفوز بالمباريات ونظهر بهذا الشكل الجيد".

وأتم "تم تضخيم الأمر بشكل كبير، أتمنى أن نواصل مشوارنا بنجاح في البطولة".

ويلعب منتخب مصر مع المغرب 30 يناير في ربع النهائي.

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