زيزو: لا أسأل متى وأين سأشارك مع المنتخب.. سألبي نداء المدرب وقتما يحتاجني

الخميس، 27 يناير 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - ويلفريد زاها

أبدى أحمد سيد "زيزو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، استعداده للمشاركة في أي مركز.

منتخب مصر فاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في اللقاء.

وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "لا أسأل أين أو متى سألعب. وقتما يطلب مني المدرب المشاركة، سألبي النداء فورا حسب ما يحتاجه منتخب مصر.

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وأضاف "سنأخذ البطولة خطوة بخطوة، وتركيزنا حاليا منصب على لقاء المغرب. سنحاول العبور ثم نفكر بالمباراة التالية والحصول على اللقب".

زيزو أتم "التفاهم مع محمد صلاح والسولية؟ أمر جيد وأتمنى استمراره. كلما طالت مدة بقاءنا سويا في المعسكر، يزداد التفاهم بيننا وحفظنا لخطة اللعب".

أحمد سيد زيزو شارك بديلا في الشوط الثاني، وسجل ركلة الترجيح الأولى لـ مصر.

وتستعد مصر لمواجهة المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي البطولة.

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