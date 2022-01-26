كأس الرابطة - الكشف عن طاقم تحكيم الأهلي وسموحة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الخميس من بطولة كأس الرابطة.

ويلعب الأهلي مع سموحة، الإسماعيلي مع المقاولون العرب، والجونة مع البنك الأهلي في الجولة الرابعة.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة كالتالي:

حكم الساحة: إبراهيم نور الدين

حكما الراية: أحمد توفيق - خالد حسين

الحكم الرابع: مبروك نبيل

حكم الفيديو: مصطفى الشهدى

حكم الفيديو المساعد: سامي هلهل

وجاء طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب:

حكم الساحة: محمد يوسف

حكما الراية: محمود رضا - عبد العزيز محسن

الحكم الرابع: أحمد جمال

حكم الفيديو: سيد شعبان

حكم الفيديو المساعد: أحمد عبد الله

وجاء طاقم تحكيم مباراة الجونة والبنك الأهلي كالتالي:

حكم الساحة: حسني سلطان

حكما الراية: هشام الدسوقي - حسن رمضان

الحكم الرابع: أسامة إسماعيل

حكم الفيديو: محمد التابعي

حكم الفيديو المساعد:شهاب راشد