حازم إمام لـ في الجول: مكافأة كبيرة للاعبي المنتخب.. قدمنا أفضل مباراة منذ فترة طويلة

كشف حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن رصد مكافأة كبيرة للاعبي المنتخب بعد مباراة كوت ديفوار.

مصر فازت على كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

وقال حازم إمام في تصريحات لـFilGoal.com: "سيتم صرف مكافأة كبيرة للاعبين تقديرا لمجهودهم أمام كوت ديفوار، ومازلنا ننتظر المزيد".

وأضاف "قدمنا أفضل مباراة لمنتخب مصر منذ فترة طويلة جدا. قبل فترة كيروش حتى".

حازم استفاض "إدارة كيروش الفنية كانت رائعة، وكان يفترض أن نفوز من البداية ولا نصل إلى ركلات الترجيح".

عضو اتحاد الكرة أكمل "الكل قدم ما عليه والجميع كانوا في قمة تركزيهم. حتى من لم يلعبوا كانوا رائعين ولم نشعر بأي فوارق فنية رغم قوة أسماء المنافسين، والإصابات التي تعرضنا لها".

وأتم "ينقصنا فقط التهديف والتوفيق من الله، وننتظر المزيد فيما هو قادم".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب يوم الأحد المقبل، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.