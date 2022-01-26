الإسماعيلي يضم مروان حمدي جناح القناة

أعلن نادي القناة انتقال لاعبه مروان حمدي إلى الإسماعيلي.

ويشغل مروان حمدي (20 عاما) مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وجاء فى البيان الرسمي لنادي القناة:

نظرا للعلاقات الوطيدة بين الناديين وتقديرا لمشاعر جماهير النادي الاسماعيلي العريضة

وافق مجلس إدارة نادي القناة برئاسة خالد عفيفي بشكل رسمي على إنتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة مروان حمدي الي صفوف الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي .

وكان نادي القناة قد تلقى فاكس رسمي من الاسماعيلي بالرغبة في شراء اللاعب مروان حمدي .

وتمت الموافقة من قبل مجلس إدارة نادي القناة في إتمام الصفقة وذلك في ظل العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط بين الناديين وتقديرا لمشاعر جماهير النادي الإسماعيلي العريضة .

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أكد على ضرورة التعاون الكامل مع النادي الاسماعيلي وتسهيل كل الآمور من أجل دعم النادي الإسماعيلي في مختلف الاتجاهات .

وتلقى نادي القناة أكثر من عرض خلال الفترة الماضية لضم مروان حمدي إلا أنه تم إغلاق ملف كل هذه العروض في ظل رغبة النادي الاسماعيلي لضم اللاعب إضافة إلى إعطاء رغبة نادي القناة في رحيله لاعبه إلى النادي الإسماعيلي .

وأكد مجلس إدارة نادي القناة على أن العلاقة بين الإسماعيلي والقناة هي علاقة تاريخية ومستمرة إلى أبعد الحدود.

وتعاقد الإسماعيلي مع الجناح الإيفواري جان-موريل بوي واللاعب الجامبي سايكو كونتي والمهاجم الأرجنتيني دييجو دوريجاراي والهداف البوليفي كارميلو ألجارانياز.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب يوم الخميس في الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 5 نقاط.