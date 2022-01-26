أبو بكر في الصدارة وملاحقة ثلاثية.. جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

انتهت مباريات الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وتبدأ مباريات ربع النهائي في 29 يناير الجاري.

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وأصبح فينسينت أبو بكر أول لاعب يسجل 6 أهداف أو أكثر في أمم إفريقيا منذ الثنائي حسام حسن وبيني مكارثي في 1998.

أبو بكر هو سادس لاعب يسجل 6 أهداف في نسخة واحدة في أمم إفريقيا بعد حسن الشاذلي ولوران بوكو ونداي مولامبا وحسام حسن وبيني مكارثي.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية دور المجموعات.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - 6 أهداف

جابادينهو مهانجو - مالاوي - ثلاثة أهداف

توكي إيكامبي - الكاميرون - ثلاثة أهداف

إبراهيما كوني - مالي - ثلاثة أهداف

أشرف حكيمي - المغرب - هدفان

ساديو ماني - السنغال - هدفان

موسى بارو - جامبيا - هدفان

سفيان بوفال - المغرب - هدفان

وهبي الخزري - تونس- هدفان

أبيلي جالو - جامبيا - هدفان

نيكولاس بيبي - كوت ديفوار - هدفان

أحمد مغني - جزر القمر - هدفان

جيم ألفينيا - الجابون - هدفان

جدول ترتيب الهدافين أمم إفريقيا مصر الكاميرون
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