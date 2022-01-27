أمم إفريقيا - مواجهات ربع النهائي.. مواعيد المباريات وطريق مصر إلى النهائي

الخميس، 27 يناير 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

انتهى الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نستخها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وتستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وتأهلت 8 منتخبات للدور ربع النهائي، وهم:

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - محمد الشناوي: لهذا السبب سجدت أثناء تنفيذ صلاح ركلة الترجيح في الجول يكشف - تشخيص إصابة محمد شريف أمام كوت ديفوار هنا كبير إفريقيا أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع المغرب في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة

مصر - السنغال - تونس - المغرب - جامبيا - بوركينا فاسو - الكاميرون -

وجاءت مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

29 يناير

الكاميرون أمام جامبيا - 6:00 مساء

تونس أمام بوركينا فاسو - 9:00 مساء

30 يناير

مصر أمام المغرب - 5:00 مساء

السنغال أمام - 9:00 مساء

نصف النهائي

الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو أمام الفائز من السنغال و - 2 فبراير - 9:00 مساء

الفائز من مواجهة الكاميرون وجامبيا أمام الفائز من مصر والمغرب - 3 فبراير - 9:00 مساء

مصر أمم إفريقيا ربع نهائي أمم إفريقيا موعد مباراة مصر السنغال تونس المغرب
نرشح لكم
أهدر ركلته الترجيحية.. بابلو جانيت رجل مباراة غينيا الإستوائية ومالي الدرندلي: دعم الجماهير كان حاسما في الفوز على كوت ديفوار.. وحقيقة قيمة المكافآت ربع نهائي معتاد زيزو: لا أسأل متى وأين سأشارك مع المنتخب.. سألبي نداء المدرب وقتما يحتاجني
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مواجهات ربع النهائي.. مواعيد المباريات وطريق مصر إلى النهائي 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أهدر ركلته الترجيحية.. بابلو جانيت رجل مباراة غينيا الإستوائية ومالي 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرندلي: دعم الجماهير كان حاسما في الفوز على كوت ديفوار.. وحقيقة قيمة المكافآت 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ربع نهائي معتاد 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
زيزو: لا أسأل متى وأين سأشارك مع المنتخب.. سألبي نداء المدرب وقتما يحتاجني 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
جمال علام لـ في الجول: استمرار كيروش مع منتخب مصر غير مرتبط بالفوز بكأس الأمم 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أبو بكر في الصدارة وملاحقة ثلاثية.. جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس الرابطة - الكشف عن طاقم تحكيم الأهلي وسموحة 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح