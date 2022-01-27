أمم إفريقيا - مواجهات ربع النهائي.. مواعيد المباريات وطريق مصر إلى النهائي

انتهى الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نستخها الـ33 والمقامة في الكاميرون.

وتستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وتأهلت 8 منتخبات للدور ربع النهائي، وهم:

مصر - السنغال - تونس - المغرب - جامبيا - بوركينا فاسو - الكاميرون -

وجاءت مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

29 يناير

الكاميرون أمام جامبيا - 6:00 مساء

تونس أمام بوركينا فاسو - 9:00 مساء

30 يناير

مصر أمام المغرب - 5:00 مساء

السنغال أمام - 9:00 مساء

نصف النهائي

الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو أمام الفائز من السنغال و - 2 فبراير - 9:00 مساء

الفائز من مواجهة الكاميرون وجامبيا أمام الفائز من مصر والمغرب - 3 فبراير - 9:00 مساء