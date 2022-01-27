أمم إفريقيا - مواجهات ربع النهائي.. مواعيد المباريات وطريق مصر إلى النهائي
الخميس، 27 يناير 2022 - 00:33
كتب : FilGoal
انتهى الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نستخها الـ33 والمقامة في الكاميرون.
وتستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.
وتأهلت 8 منتخبات للدور ربع النهائي، وهم:
مصر - السنغال - تونس - المغرب - جامبيا - بوركينا فاسو - الكاميرون -
وجاءت مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:
29 يناير
الكاميرون أمام جامبيا - 6:00 مساء
تونس أمام بوركينا فاسو - 9:00 مساء
30 يناير
مصر أمام المغرب - 5:00 مساء
السنغال أمام - 9:00 مساء
نصف النهائي
الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو أمام الفائز من السنغال و - 2 فبراير - 9:00 مساء
الفائز من مواجهة الكاميرون وجامبيا أمام الفائز من مصر والمغرب - 3 فبراير - 9:00 مساء
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