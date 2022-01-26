في الجول يكشف - تشخيص إصابة محمد شريف أمام كوت ديفوار
الأربعاء، 26 يناير 2022 - 22:03
كتب : أحمد الخولي
تعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر لإصابة أمام كوت ديفوار، لكنها لن تمنعه من المشاركة أمام المغرب.
محمد شريف
النادي : الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد شريف تعرض لجرح قطعي في شفتيه بسبب اصطدام مع مدافع كوت ديفوار.
محمد شريف شارك بديلا لـ مصطفى محمد مع بداية الشوطين الإضافيين، وأكمل المباراة حتى نهايتها.
منتخب مصر فاز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنيتجة 5-4 بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
وتستعد مصر لمواجهة المغرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات ربع نهائي البطولة.
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