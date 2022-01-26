أمم إفريقيا - كيروش: كنا نستحق الفوز خلال الدقائق الـ 90.. والضغط مصدر إلهام لنا

شدد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على استحقاق الفوز على كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتفوق منتخب مصر على نظيره الإيفواري بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

وقال كيروش عقب نهاية اللقاء: "كنا نستحق الفوز خلال الدقائق التسعين، ولكن الانتصار الأكبر هذا المساء كان لكرة القدم".

وأضاف "نحن مستعدون لمواجهة المغرب. أنا سعيد باللاعبين".

وأكمل "الضغط مصدر إلهام لنا، وهو ما يمنحنا الكثير من القوة للعب وإرضاء الناس".

وأتم "أهنئ جميع اللاعبين المصريين، فهم يستحقون العبور للدور القادم".











































































































































































































































































































"ولأننا مصر" تخطى الفراعنة عقبة منتخب كوت ديفوار الذي تصدر مجموعته وأقصى حامل اللقب منتخب الجزائر وسط إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي وحمدي فتحي وكان الطرف الأفضل في المباراة ومن الممكن أن يحسم المباراة في الأوقات الأصلية.

فوز مصر هو الثامن على منتخب كوت ديفوار في 11 مباراة بين المنتخبين مع تعادلين في مباراتين إقصائتين كانت الغلبة فيهما للفراعنة بركلات الترجيح مقابل فوز وحيد لكوت ديفوار.

وفي 5 مباريات بين المنتخبين في الأدوار الإقصائية كانت الغلبة للفراعنة في جميعها.