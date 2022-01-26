أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: أشعر بخيبة الأمل.. ومواجهة مصر لعبت على تفاصيل بسيطة

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 21:50

كتب : ألفونس أبونجوا - Alphones Abongwa

باتريك بوميل - كارلوس كيروش

أشاد الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار بما قدمه فريقه أمام مصر مشيرا إلى أن المباراة لعبت على تفاصيل بسيطة.

وصعد المنتخب المصري للدور ربع النهائي لأمم إفريقيا على حساب كوت ديفوار 5-4 بضربات الجزاء بعد التعادل 0-0 في الأوقات الأصلية والإضافية.

وقال باتريس بوميل في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة لكلا الفريقين، إنها مسألة حظ".

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وأضاف "بذل اللاعبون قصارى جهدهم للضغط على الفراعنة لذا أنا أنا فخور بالأولاد".

وتابع "أبارك لمنتخب مصر الذي سيواصل مشواره في البطولة، خيبة الأمل موجودة ، لكنني لست محبطا".

وأتم "لعبت المباراة على تفاصيل بسيطة وكانت جيدة، اللقاء كان تكتيكيا ومتوازن للغاية. متفائل بمستقبل الفريق".

وخسر منتخب كوت ديفوار أمام المنتخب المصري في الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة في تاريخه.

ويلعب منتخب مصر مع المغرب الأحد المقبل 30 يناير الجاري في الدور ربع النهائي.

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