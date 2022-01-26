مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 21:50

كتب : محمد عبد العظيم

محمد أبو جبل ومحمد صلاح يحتفلان بفوز مصر على كوت ديفوار

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "تم تقديم موعد مباراة مصر والمغرب لساعة".

وأردف "بذلك ستقام المباراة في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة بدلا من السادسة".

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وأتم "سنعلن في وقت لاحق الموعد الجديد بشكل رسمي".

ويلعب المنتخب المصري مع المغرب يوم الأحد المقبل في ملعب أحمدو أهيدجو.

وجاءت تلك المواجهة بعدما فاز منتخب مصر على كوت ديفوار في دور الـ16 بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

فيما انتصر منتخب المغرب على مالاوي بهدفين لهدف.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل في الـ30 من شهر يناير الجاري.

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