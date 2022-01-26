منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 21:48

كتب : أحمد الخولي

وقت إصابة محمد الشناوي أمام كوت ديفوار

أعلن منتخب مصر عن تشخيص إصابتي محمد الشناوي، وحمدي فتحي لاعبا المنتخب.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر بـشد في العضلة الخلفية.

من جهة أخرى، أعلن اتحاد الكرة إصابة حمدي فتحي بشد في العضلة الضامة.

أخبار متعلقة
رائعة أبو زيد وحجي وصاعقة كهربا.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والمغرب أمم إفريقيا - محمد النني رجل مباراة مصر وكوت ديفوار 10 انتصارات وخسارة وحيدة.. تفوق كاسح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في أمم إفريقيا أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع المغرب في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة

وسيخضع اللاعبان إلى أشعة صباح غد الخميس لتحديد مدى إصابة اللاعبين، ومدة غيابهما.

كان محمد الشناوي وحمدي فتحي قد غادرا مباراة مصر وكوت ديفوار مصابين خلال الوقت الأصلي من اللقاء.

محمد أبو جبل شارك بدلا من الشناوي في اللقاء، وتصدى لركلة ترجيح من الخمسة، لتتأهل مصر إلى الدور التالي.

وفازت مصر على كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ليتأهل الفراعنة إلى ربع نهائي.

وتلتقي مصر مع المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي البطولة.

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر محمد الشناوي حمدي فتحي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - جمال علام: ندرس زيادة الجماهير لتشجيع مصر أمام المغرب حازم إمام لـ في الجول: مكافأة كبيرة للاعبي المنتخب.. قدمنا أفضل مباراة منذ فترة طويلة أمم إفريقيا - محمد الشناوي: لهذا السبب سجدت أثناء تنفيذ صلاح ركلة الترجيح أمم إفريقيا - أبو جبل: أي حارس يشارك يؤدي بنفس المستوى.. وأتمنى عودة الشناوي قريبا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - جمال علام: ندرس زيادة الجماهير لتشجيع مصر أمام المغرب 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
حازم إمام لـ في الجول: مكافأة كبيرة للاعبي المنتخب.. قدمنا أفضل مباراة منذ فترة طويلة 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الإسماعيلي يضم مروان حمدي جناح القناة 38 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - محمد الشناوي: لهذا السبب سجدت أثناء تنفيذ صلاح ركلة الترجيح 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - أبو جبل: أي حارس يشارك يؤدي بنفس المستوى.. وأتمنى عودة الشناوي قريبا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الجول يكشف - تشخيص إصابة محمد شريف أمام كوت ديفوار ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - كيروش: كنا نستحق الفوز خلال الدقائق الـ 90.. والضغط مصدر إلهام لنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: أشعر بخيبة الأمل.. ومواجهة مصر لعبت على تفاصيل بسيطة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح