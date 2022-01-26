منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي
الأربعاء، 26 يناير 2022 - 21:48
كتب : أحمد الخولي
أعلن منتخب مصر عن تشخيص إصابتي محمد الشناوي، وحمدي فتحي لاعبا المنتخب.
حمدي فتحي
النادي : الأهلي
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر بـشد في العضلة الخلفية.
من جهة أخرى، أعلن اتحاد الكرة إصابة حمدي فتحي بشد في العضلة الضامة.
وسيخضع اللاعبان إلى أشعة صباح غد الخميس لتحديد مدى إصابة اللاعبين، ومدة غيابهما.
كان محمد الشناوي وحمدي فتحي قد غادرا مباراة مصر وكوت ديفوار مصابين خلال الوقت الأصلي من اللقاء.
محمد أبو جبل شارك بدلا من الشناوي في اللقاء، وتصدى لركلة ترجيح من الخمسة، لتتأهل مصر إلى الدور التالي.
وفازت مصر على كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ليتأهل الفراعنة إلى ربع نهائي.
وتلتقي مصر مع المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي البطولة.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - جمال علام: ندرس زيادة الجماهير لتشجيع مصر أمام المغرب حازم إمام لـ في الجول: مكافأة كبيرة للاعبي المنتخب.. قدمنا أفضل مباراة منذ فترة طويلة أمم إفريقيا - محمد الشناوي: لهذا السبب سجدت أثناء تنفيذ صلاح ركلة الترجيح أمم إفريقيا - أبو جبل: أي حارس يشارك يؤدي بنفس المستوى.. وأتمنى عودة الشناوي قريبا
أخر الأخبار
الإسماعيلي يضم مروان حمدي جناح القناة 38 دقيقة | منتخب مصر