منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي

أعلن منتخب مصر عن تشخيص إصابتي محمد الشناوي، وحمدي فتحي لاعبا المنتخب.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر بـشد في العضلة الخلفية.

من جهة أخرى، أعلن اتحاد الكرة إصابة حمدي فتحي بشد في العضلة الضامة.

وسيخضع اللاعبان إلى أشعة صباح غد الخميس لتحديد مدى إصابة اللاعبين، ومدة غيابهما.

كان محمد الشناوي وحمدي فتحي قد غادرا مباراة مصر وكوت ديفوار مصابين خلال الوقت الأصلي من اللقاء.

محمد أبو جبل شارك بدلا من الشناوي في اللقاء، وتصدى لركلة ترجيح من الخمسة، لتتأهل مصر إلى الدور التالي.

وفازت مصر على كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ليتأهل الفراعنة إلى ربع نهائي.

وتلتقي مصر مع المغرب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي البطولة.