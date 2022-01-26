رائعة أبو زيد وحجي وصاعقة كهربا.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والمغرب

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

كهربا - مصر والمغرب - كأس أمم إفريقيا 2017

يستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب أحمدو أهيدجو.

وجاءت تلك المواجهة بعدما فاز منتخب مصر على كوت ديفوار في دور الـ16 بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

فكيف كانت نتائج المواجهات بين المنتخبين في أمم إفريقيا بشكل خاص؟ وبشكل عام؟

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كأس أمم إفريقيا

اللقاء الأول كان في نسخة 1976 وفاز المنتخب المغربي بهدفين لهدف.

وأقيمت المباراة في المرحلة النهائية من البطولة بنظام المجموعات ووقتها تصدر المنتخب المغربي السباق وفاز باللقب الأول في تاريخه والأخير له حتى الآن.

أما اللقاء الثاني فجاء في نسخة 1980 لتحديد المركزين الثالث والرابع وفاز فيها أسود الأطلس بهدفين لهدف.

الانتصار الأول لمنتخب مصر جاء في نصف نهائي نسخة 1986 والفضل يعود لقذيفة طاهر أبو زيد.

وبعدها سار منتخب مصر لتحقيق لقبه الثالث في تاريخه.

التقى المنتخبان لأول مرة في دور المجموعات بشكله التقليدي في نسخة 1998 ووقتها فاز المغرب بهدف دون رد بهدف بركلة خلفية مزدوجة من مصطفى حجي.

وفي دور المجموعات من نسخة 2006 تعادل المنتخبان سلبيا بدون أهجاف.

أما المباراة الأخيرة التي جمت بين الكبيرين فكانت في نسخة 2017 في ربع النهائي وفاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم "كهربا".

وإجمالا في أمم إفريقيا فاز منتخب المغرب ثلاث مرات مقابل مرتين لمصر وتعادلا في مثلهما.

أما نتيجة المواجهات بشكل عام في كل مسابقة فكانت كالتالي:

تصفيات كأس العالم

التقى المنتخبان ست مرات، ولم يفز الفراعنة أبدا فيما انتصر المنتخب المغربي ثلاث مرات وتعادل الفريقين في مثلهم.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

التقى المنتخبان ست مرات، وفاز المنتخب المصري مرة وحيدة وتعادلا مرتين وانتصر المغاربة ثلاث مرات.

المباريات الودية

في المباريات الودية كانت الغلبة للمنتخب المغربي بالفوز مرتين والتعادل ثلاث مرات ولم يفز الفراعنة أبدا.

وإجمالا التقى المنتخبان 23 مرة، فاز منتخب مصر ثلاث مرات، وتعادلا تسع مرات، وانتصر أسود الأطلس 11 مرة.

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