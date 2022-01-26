أمم إفريقيا - محمد النني رجل مباراة مصر وكوت ديفوار

فاز محمد النني بجائزة رجل مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وحصدت مصر بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بالفوز على الأفيال بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف.

ولمس النني الكرة 59 مرة، ووصلت نسبة صحة تمريراته إلى 90% بواقع 45 تمريرة صحيحة من 50.

وأرسل النني تمريرتين مفتاحيتين، كما أرسل كرة طولية صحيحة من أصل 3.

وفاز النني بالتحام ثنائي وحيد من 4، وفقط الاستحواذ على الكرة فقط في 6 مرات.

وتمت مراوغته مرة وحيدة وشتت الكرة مرتين، وحصل على خطأ وارتكب وخطأ.





























































































































































































"ولأننا مصر" تخطى الفراعنة عقبة منتخب كوت ديفوار الذي تصدر مجموعته وأقصى حامل اللقب منتخب الجزائر وسط إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي وحمدي فتحي وكان الطرف الأفضل في المباراة ومن الممكن أن يحسم المباراة في الأوقات الأصلية.

فوز مصر هو الثامن على منتخب كوت ديفوار في 11 مباراة بين المنتخبين مع تعادلين في مباراتين إقصائتين كانت الغلبة فيهما للفراعنة بركلات الترجيح مقابل فوز وحيد لكوت ديفوار.