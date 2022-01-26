انتهت أمم إفريقيا - مالي (0) (5-6) (0) غينيا الإستوائية

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

مالي - غينيا الإستوائية - كأس الأمم الإفريقية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مالي وغينيا الإستوائية في آخر مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

الفائز من تلك المباراة سيواجه السنغال في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت.. غينيا الإستوائية تفوز 6-5 على مالي.

نهاية الشوط الإضافي الثاني

ق 108: مشاركة أليو ديانج بدلا من أمادو هايدرا الذي خرج مصابا.

الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

الشوط الإضافي الأول

إلى شوطين إضافيين.

ق 73: تصويبة من البديل موسى دجنيبو من خارج منطقة الجزاء لصالح مالي لكن ارتطمت بالمدافع ومرت بجوار القائم الأيسر

ق 70: مطالبات من لاعبي مالي باحتساب ركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: تقنية الفيديو ترفض احتساب ركلة الجزاء.

ق 40: ركلة جزااااء لمالي

ق 32: عرضية وتسديدة من مدافع مالي من داخل منطقة الجزاء تأتي ضعيفة في يد الحارس.

ق 13: مطالبات من غينيا الإستوائية بركلة جزاء لكن الحكم يرفض احتسابها.

ق 7: تصويبة من إبراهيم كونيه من داخل منطقة الجزاء لصالح مالي مرت بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء

مالي غينيا الإستوائية كأس الأمم الإفريقية 2021
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