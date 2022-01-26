تشكيل أمم إفريقيا – ثلاثي هجومي لـ مالي.. وخماسي في وسط غينيا الاستوائية

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

هدف ماساديو هايدارا مالي موريتانيا أمم إفريقيا

أعلن محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي تشكيل فريقه المستدعى للقاء غينيا الاستوائية اليوم الأربعاء.

ويواجه منتخب مالي منافسه غينيا الاستوائية في ملعب ليمبي في آخر مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل منتخب مالي كالتالي:

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في حراسة المرمى: إبراهيما مونكورو

في الدفاع: ماساديو هايدارا- كيكي كوياتي- فالاي ساكو- هماري تراوري

في الوسط: ييفيس بيسوما- محمد كامارا- أمادو هايدارا

في الهجوم: موسى دومبيا- إبراهيما كوني- آداما تراوري

أما تشكيل غينيا الاستوائية فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جيسوس أونو

في الدفاع: باسيليو ندونج- ساؤول كوكو- إستيبان أوبيانج- كارلوس أكابو

في الوسط الدفاعي: جوسيتي ميراندا- جوزيه ماشين- بابلو جانيت- إيبان سالفادور

في الوسط الهجومي: فيديريكو بيكورو

في الهجوم: دوريان هانزا

مالي غينيا الاستوائية كأس أمم إفريقيا
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