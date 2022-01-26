الإصابات تواصل ضربها لمنتخب مصر في أمم إفريقيا.. 5 لاعبين في 4 مباريات

لم تترك الإصابات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 بل ضربت صفوف الفراعنة بقوة خلال مشواره في البطولة حتى الآن.

نيجيريا

في مواجهة نيجيريا الافتتاحية للفراعنة في البطولة تعرض منتخب مصر لضربة كبرى بإصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح.

وأصيب أكرم بقطع في الرباط الصليبي وغادر البطولة وسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة.

أما أحمد فتوح فأصيب بشد في عضلة السمانة وغاب عن مباراتي غينيا بيساو والسودان.

غينيا بيساو

أصيب محمود حمدي "الونش" مدافع المنتخب في مباراة غينيا بيساو في ثاني جولات البطولة.

وتعرض الونش لشد في العضلة الأمامية ليغيب عن مباراة السودان وكوت ديفوار في دور الـ16.

السودان

هذه كانت المباراة الوحيدة التي نجا منها كل لاعبي منتخب مصر من الإصابات.

كوت ديفوار

في مواجهة كوت ديفوار التي تقام في دور الـ16 أصيب حمدي فتحي في الشوط الثاني وطلب الجهاز الطبي استبداله لمشكلة عضلية.

وبعد ذلك بدقائق قليلة فقط طلب محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الاستبدال بسبب إصابة عضلية.