النقطة الأولى لكليهما.. إيسترن كومباني يتعادل مع بيراميدز

تعادل إيسترن كومباني إيجابيا بهدف لمثله مع منافسه بيراميدز اليوم الأربعاء في ثالث جولات كأس الرابطة.

والتقى الفريقان في ملعب بتروسبورت ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سجل أحمد أيمن منصور الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 22.

وأدرك أحمد متعب التعادل لإيسترن كومباني في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة حصد كلا الفريقين على أول نقطة لهما في مشوارهما في البطولة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بفارق الأهداف عن إيسترن كومباني السادس والأخير.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثلاثة إلى نصف النهائي مباشرة مع صاحب أفضل مركز ثاني.

وكان بيراميدز وإيستر فقدا بالفعل فرصة المنافسة على التأهل لنصف النهائي في وقت سابق.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وسط سيطرة أكثر من بيراميدز على الكرة.

وفي الدقيقة 22 سدد محمود صابر كرة من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة ارتطمت بحائط الصد واستغل أحمد أيمن منصور الأمر وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبيراميدز.

وأرسل أحمد أيمن منصور عرضية شتتها دفاع إيسترن كومباني بنجاح.

وكاد أحمد سامي يسجل هدفا ثانيا لبيراميدز لكن رأسيته ذهبت لخارج الملعب.

وحصل إيسترن كومباني على ركلة جزاء لكن تسديدة أحمد أوفا تصدى لها أحمد دعدور حارس بيراميدز.

وفي الدقيقة 72 أدرك إيسترن كومباني التعادل بعد تسديدة زاحفة من أحمد متعب من داخل منطقة الجزاء.

لم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.