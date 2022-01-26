فيوتشر إلى نصف نهائي الرابطة بالفوز على المصري.. وتعادل بين الاتحاد والمقاصة

ضمن فيوتشر رسميا تأهله إلى دور نصف نهائي كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

أحرز هدفي فيوتشر كل من محمد رضا بوبو وأشرف مجدي، بينما سجل حسن علي هدف المصري الوحيد.

تقدم فيوتشر بالهدف الأول عن طريق محمد رضا مبكرا في الدقيقة الرابعة مستغلا عرضية رائعة من أحمد رفعت ليضع الكرة في الشباك بهدوء.

وكاد جريندو أن يتعادل للمصري في الدقيقة الـ 29 برأسية ولكنها عادت من العارضة.

وفي الدقيقة الـ 42 أضاف أشرف مجدي الهدف الثاني لفيوترش بعد خطأ من دريندو الذي فقد الكرة أمام منطقة الجزاء ليسدد مجدي كرة أرضية في المرمى.

وفي الشوط الثاني كاد بوبو أن يضيف الهدف الثالث لفيوتشر بعدما انفرد ومر من أحمد مسعود ليسدد كرة ارتدت من القائم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمصري في الدقيقة الـ 80 بعد لمسة يد، ترجمها حسن علي بنجاح في المرمى ليقلص الفارق، ولكن هدفه لم يكن كافيا لعودة المصري في النتيجة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعادل الاتحاد السكندري مع مصر للمقاصة بدون أهداف.

مباراة لم تشهد الكثير من الفرص إلا في تسديدة رائعة من هشام صلاح مع نهاية الشوط الأول كادت أن تترجم الهدف الأول للاتحاد لكنها ارتدت من العارضة.

بتلك النتائج ضمن فيوتشر رسميا صعوده لدور نصف النهائي كأول المتأهلين بعد احتلاله للمركز الأول.

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة الأولى كالآتي

1- فيوتشر (12)

2- الاتحاد (8)

3- مصر للمقاصة (7)

4- المصري (4)

5- بيراميدز (1)

6- إيسترن كومباني (1)

ولا يزال أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة فرصة للتأهل إلى دور نصف النهائي كأفضل مركز ثاني بعد النظر لجدول باقي المجموعات.