في الجول يكشف سبب استبعاد عمار حمدي من قائمة الأهلي للقاء سموحة

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 15:57

كتب : حسام نور الدين

عمار حمدي مع الأهلي أمام المقاولون العرب

شهدت قائمة الأهلي للقاء سموحة استبعاد عمار حمدي لاعب الفريق فما هو السبب؟

عمار حمدي

النادي : الأهلي

الأهلي

حسبما علم FilGoal.com فإن عمار تعرض لكدمة قوية في القدم حرمته من التواجد في القائمة بعدما فضل الجهاز الطبي إراحته كي لا تتفاقم الإصابة.

وكان عمار شارك بشكل كامل في مباراة الأهلي السابقة ضد المقاولون العرب.

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ويواجه الأهلي منافسه سموحة غدا الخميس في ملعب برج العرب في رابع جولات كأس الرابطة.

وحصد الأهلي ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ليحتل المركز الخامس في المجموعة.

أما سموحة فيأتي ثانيا بأربع نقاط بالتساوي مع الجونة.

وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول وليد سليمان وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد عبد القادر.

الأهلي عمار حمدي كأس الرابطة
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