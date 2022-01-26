أندير هيريرا لحكيمي: استمتع بالركلات الحرة مع المغرب لأنه لن يُسمح لك بتنفيذها هنا

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب - مالاوي

مازح أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان زميله المغربي أشرف حكيمي بشأن تسديد الركلات الحرة.

حكيمي سجل في الجابون من ركلة حرة رائعة بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، قبل أن يهز شباك مالاوي بهدف كربوني اقتنص التأهل لربع النهائي.

وقال هيريرا لحكيمي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "هدف رائع يا صديقي".

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وأضاف مازحا "لكن اغتنم الفرصة لتسديد الركلات الحرة مع منتخب المغرب لأنني لا أعتقد أنهم سيسمحون لك بذلك هنا".

ويتولى النجمان ليونيل ميسي ونيمار تسديد معظم الركلات الحرة الخطيرة التي تحتسب لصالح الفريق الباريسي.

حصد أشرف حكيمي جائزة رجل مباراة المغرب ومالاوي في ثمن كأس الأمم الإفريقية 2021.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار لملاقاته في ربع النهائي.

وللمرة الثامنة في تاريخه استطاع منتخب المغرب في الوصول لربع نهائي كأس الأمم، وفي 5 مرات من 7 سابقة وصل للمربع الذهبي.

فيما اكتفى منتخب مالاوي بإنجاز الوصول للأدوار الإقصائية والتأهل لدور الـ 16 بعدما كان أفضل إنجاز له من قبل الخروج من دور المجموعات.

أشرف حكيمي المغرب
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