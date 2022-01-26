سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول يكشف عن 3 أشياء إيجابية للجماهير المسافرة للقاء كوت ديفوار

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 15:33

كتب : أحمد الخولي

جمهور مصر أمام غينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون عن موافقة السلطات الكاميرونية على ثلاثة طلبات لتسهيل حضور الجماهير للقاء كوت ديفوار.

وقال مدحت المليجي لـFilGoal.com: "طائرة الجماهير وصلت بالفعل وفي طريقنا الآن لملعب جابوما".

وواصل "السلطات الكاميرونية وافقت على طلبنا باعتماد شهادات التطعيم والمسحة القادمة مع المشجعين من القاهرة دون توقيع اختبارات جديدة".

أخبار متعلقة
سفيان أمرابط: مواجهة مصر أو كوت ديفوار ستكون صعبة.. ونستهدف التتويج بالبطولة خبر في الجول – قرار الخطيب يقرب موسيماني من التجديد.. عرض الأهلي وموقف المدرب عامر حسين لـ في الجول: نقل مباراة سموحة والأهلي إلى برج العرب بدلا من الإسكندرية

وواصل وزير الداخلية الكاميروني وفر تسهيلات وموكب خاص ومؤمن للجماهير المصرية عبر شوارع دوالا وتم تنظيم حركة المرور لكي تكون الأولوية لعبور الموكب المصري وتسيير مركبات أمامه لفتح الطريق".

وأتم سفير مصر في الكاميرون حديثه "تم تخصيص مدرج منفصل للجمهور المصري والعدد المتوقع للحضور حتى الآن 400 مشجع".

ويواجه منتخب مصر منافسه كوت ديفوار اليوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء.

مصر كوت ديفوار منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أندير هيريرا لحكيمي: استمتع بالركلات الحرة مع المغرب لأنه لن يُسمح لك بتنفيذها هنا سفيان أمرابط: مواجهة مصر أو كوت ديفوار ستكون صعبة.. ونستهدف التتويج بالبطولة حارس المغرب: مواجهة مصر أو كوت ديفوار؟ لا نهتم بهوية المنافس النصيري: تنتظرنا مواجهات صعبة للغاية.. سنحاول الذهاب بعيدا في أمم إفريقيا
أخر الأخبار
أندير هيريرا لحكيمي: استمتع بالركلات الحرة مع المغرب لأنه لن يُسمح لك بتنفيذها هنا 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هل تتذكر مشوار مصر في أمم إفريقيا 2006؟ اختبر نفسك 9 دقيقة | منتخب مصر
سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول يكشف عن 3 أشياء إيجابية للجماهير المسافرة للقاء كوت ديفوار 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة – فويجت يستبدل لاعبين من قائمة أجانب الزمالك قبل كأس العالم للأندية 20 دقيقة | رياضات أخرى
سلة – سموحة يعلن عبر في الجول انتقال أحمد عزب إلى الزمالك 31 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – قرار الخطيب يقرب موسيماني من التجديد.. عرض الأهلي وموقف المدرب 33 دقيقة | مصر
سفيان أمرابط: مواجهة مصر أو كوت ديفوار ستكون صعبة.. ونستهدف التتويج بالبطولة 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عامر حسين لـ في الجول: نقل مباراة سموحة والأهلي إلى برج العرب بدلا من الإسكندرية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف