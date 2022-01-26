سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول يكشف عن 3 أشياء إيجابية للجماهير المسافرة للقاء كوت ديفوار

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون عن موافقة السلطات الكاميرونية على ثلاثة طلبات لتسهيل حضور الجماهير للقاء كوت ديفوار.

وقال مدحت المليجي لـFilGoal.com: "طائرة الجماهير وصلت بالفعل وفي طريقنا الآن لملعب جابوما".

وواصل "السلطات الكاميرونية وافقت على طلبنا باعتماد شهادات التطعيم والمسحة القادمة مع المشجعين من القاهرة دون توقيع اختبارات جديدة".

وواصل وزير الداخلية الكاميروني وفر تسهيلات وموكب خاص ومؤمن للجماهير المصرية عبر شوارع دوالا وتم تنظيم حركة المرور لكي تكون الأولوية لعبور الموكب المصري وتسيير مركبات أمامه لفتح الطريق".

وأتم سفير مصر في الكاميرون حديثه "تم تخصيص مدرج منفصل للجمهور المصري والعدد المتوقع للحضور حتى الآن 400 مشجع".

ويواجه منتخب مصر منافسه كوت ديفوار اليوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء.