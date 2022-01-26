كرة سلة – فويجت يستبدل لاعبين من قائمة أجانب الزمالك قبل كأس العالم للأندية

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 15:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

قرعة كأس العالم لكرة السلة

قرر الأمريكي ويل فويجت المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك استبدال لاعبين من قائمة الأجانب التى تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي.

وأعلن الزمالك أنه سيتم استبدال عمر عبادة نظرا لظروف الدوري السعودي الممتد حتى 4 فبراير وتوني روتين نظرا لظروف خاصة.

وتم التعاقد مع لاعبين آخرين وهما الأمريكي مايكل ماكيني ونجم منتخب الكاميرون داريل ستروبري.

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وأكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق السلة أنه تم حجز تذاكر الطيران لجميع اللاعبين بالإضافه إلى طلب الاستغناء من الاتحاد الدولي للاعبين و قد وصل استغناء اللاعب النيجيري إيك ديوجو، وفي انتظار وصول استغناء اللاعبين الآخرين خلال الأسبوع الجاري.

وأشار أحمد عادل عبد الفتاح إلى أن اللاعبان النيجيري والأمريكي سيصلان القاهرة يوم 31 يناير الجاري أما الكاميروني سيصل يوم 29 يناير.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة فريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.

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