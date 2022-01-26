سلة – سموحة يعلن عبر في الجول انتقال أحمد عزب إلى الزمالك

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 15:23

كتب : هاني العوضي

الزمالك - سموحة - سلة

أتم أحمد عزب لاعب كرة السلة في سموحة انتقاله إلى صفو الزمالك اليوم الأربعاء رسميا.

وقال أحمد عجلان عضو مجلس إدارة سموحة لـFilGoal.com: "أحمد عزب أتم انتقاله إلى الزمالك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل".

وأتم تصريحاته المقتضبة "الانتقال تم مقابل 700 ألف جنيه".

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من جهته أعلن الزمالك تسلمه الاستغناء الخاص باللاعب رسميا تمهيدا لقيده في صفوف الفريق.

وأكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات لموقع ناديه الرسمي أنه سيتم قيد عزب في قائمة الفريق خلال الساعات المقبلة.

ويقود الزمالك حاليا الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إداريا.

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