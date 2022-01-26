خبر في الجول – قرار الخطيب يقرب موسيماني من التجديد.. عرض الأهلي وموقف المدرب

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 15:21

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

محمود الخطيب - موسيماني

رغم التفكير المبدئي بتأجيل مفاوضات تجديد الأهلي لمدربه بيتسو موسيماني إلى ما بعد كأس العالم للأندية، غير قرار محمود الخطيب رئيس النادي دفة الأمر لصالح التحرك في هذا الملف في الوقت الحالي.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب يرى أن الفريق في حاجة لفرض حالة من الاستقرار والهدوء قبل كأس العالم للأندية، وبالتالي تم التحرك في ملف التجديد لموسيماني.

ما هو عرض الأهلي؟ الأهلي قدم عرضا رسميا للمدرب، للتجديد لمدة سنتين، براتب يقارب 180 ألف دولار شهريا.

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ما هو موقف موسيماني؟ المدرب الجنوب إفريقي مرحب بشكل مبدئي بالعرض، وخلال ساعات سيبلغ الأهلي رده على العرض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرصة إعلان التجديد قبل كأس العالم للأندية قائمة في الوقت الحالي.

ويلعب الفريق مباراته الأولى في البطولة ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي يوم 5 فبراير المقبل.

وإذا فاز الأهلي سيواجه بالميراس البرازيلي.

ويشارك الأهلي في المونديال للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.

عقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ممضيا موسمين ونصف داخل القلعة الحمراء، وسط مفاوضات جارية للتجديد بين الطرفين.

موسيماني توج ببطولتين دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، بجانب لقب كأس مصر، ولقب كأس السوبر المصري، ولقبين كأس السوبر الإفريقي، والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

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