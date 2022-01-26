سفيان أمرابط: مواجهة مصر أو كوت ديفوار ستكون صعبة.. ونستهدف التتويج بالبطولة

يتوقع سفيان مرابط لاعب منتخب المغرب مواجهة صعبة في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار.

منتخب المغرب انتصر على مالاوي 2-1 في دور الـ16 وعبر إلى ربع النهائي.

وقال مرابط في تصريحات للصحفيين: "فزنا وهذا أهم شيء. كانت هذه المباراة صعبة، خصوصا بعدما اهتزت شباكنا مبكرا".

وأضاف "تحلينا بالصبر وخلقنا العديد من الفرص، كان من الممكن أن نسجل الكثير من الأهداف، لكن المهم أننا سجلنا وفزنا وحققنا التأهل إلى الدور القادم".

وواصل "ستكون مباراة ربع النهائي صعبة، سواء أمام مصر أو كوت ديفوار، لكن أهم شيء أننا سنركز على أنفسنا ونحسن من مستوانا وسنعمل بشكل جيد لتحقيق الانتصار".

وأتم "هدفنا يبقى دائما هو تحقيق الانتصار والفوز بهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، ونحن نعمل على ذلك ونأمل في تحقيق هذا الهدف".

وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار لملاقاته في ربع النهائي.

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الذي سيعبر من هذه المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة منتخب الكاميرون مستضيف البطولة أمام جامبيا في نصف النهائي.