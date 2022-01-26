رومانو: الصفقة الثالثة تمت.. نيوكاسل ينهي اتفاقه مع برونو جيمارايش

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

برونو جيماريش

أتم نيوكاسل اتفاقه مع أوليمبيك ليون من أجل ضم لاعب وسط الفريق برونو جيمارايش وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.

وفقا لرومانو فإن اجتماعات إدارة نيوكاسل مع برونو ووكيله خلال الساعات الماضية قد أسفرت عن قبوله لعرض النادي الإنجليزي.

الصفقة ستكلف نيوكاسل 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قبل به نادي ليون ويتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة مع اللاعب ووكيله.

أخبار متعلقة
منتخب البرازيل يرفض طلب ريال مدريد بعودة لاعبيه لمواجهة بلباو حارس المغرب: مواجهة مصر أو كوت ديفوار؟ لا نهتم بهوية المنافس الدرندلي: أقف على مسافة واحدة من الجميع.. وسأساعد الأهلي مثل غيره تقارير: اتفاق شفوي بين برشلونة وكيسي

ومن المنتظر أن يخضع اللاغب للكشف الطبي بعد مباراة منتخب البرازيل مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2022.

كانت بعض التقارير قد شددت على رغبة أرسنال في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وفي حال انتهت الصفقة بشكل رسمي، سيكون جيماريش هو الصفقة الثالثة لنيوكاسل في عهد الإدارة السعودية بعد كيران تريبيين وكريس وود.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما، شارك مع ليون خلال الموسم الحالي في 25 مباراة، تمكن خلالهم من صناعة 6 أهداف.

برونو جيمارايش نيوكاسل أوليمبيك ليون
نرشح لكم
تقارير: اتفاق شفوي بين برشلونة وكيسي خبر في الجول – موقف الإسماعيلي الحالي من ضم روقا ومهاجم فلسطين الأولمبي شوبير: من الممكن أن يستمر عمر كمال مع فيوتشر الموسم المقبل.. وموقف عودة عبد المنعم لـ الأهلي رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر سيتي يضم خوليان ألفاريز من ريفر بليت
أخر الأخبار
سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول يكشف عن 3 أشياء إيجابية للجماهير المسافرة للقاء كوت ديفوار 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة – فويجت يستبدل لاعبين من قائمة أجانب الزمالك قبل كأس العالم للأندية 7 دقيقة | رياضات أخرى
سلة – سموحة يعلن عبر في الجول انتقال أحمد عزب إلى الزمالك 18 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – قرار الخطيب يقرب موسيماني من التجديد.. عرض الأهلي وموقف المدرب 20 دقيقة | مصر
سفيان مرابط: مواجهة مصر أو كوت ديفوار ستكون صعبة.. ونستهدف التتويج بالبطولة 38 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عامر حسين لـ في الجول: نقل مباراة سموحة والأهلي إلى برج العرب بدلا من الإسكندرية 49 دقيقة | مصر
مباشر كأس الرابطة - المصري (0)-(2) فيوتشر.. إيسترن(0)-(1) بيراميدز.. انطلاق الشوط الثاني 56 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي – عودة أفشة وبيرسي تاو والشحات ووليد سليمان أمام سموحة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف