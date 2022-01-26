رومانو: الصفقة الثالثة تمت.. نيوكاسل ينهي اتفاقه مع برونو جيمارايش

أتم نيوكاسل اتفاقه مع أوليمبيك ليون من أجل ضم لاعب وسط الفريق برونو جيمارايش وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.

برونو جيمارايش النادي : أولمبيك ليون نيوكاسل يونايتد

وفقا لرومانو فإن اجتماعات إدارة نيوكاسل مع برونو ووكيله خلال الساعات الماضية قد أسفرت عن قبوله لعرض النادي الإنجليزي.

الصفقة ستكلف نيوكاسل 40 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قبل به نادي ليون ويتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة مع اللاعب ووكيله.

ومن المنتظر أن يخضع اللاغب للكشف الطبي بعد مباراة منتخب البرازيل مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2022.

كانت بعض التقارير قد شددت على رغبة أرسنال في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وفي حال انتهت الصفقة بشكل رسمي، سيكون جيماريش هو الصفقة الثالثة لنيوكاسل في عهد الإدارة السعودية بعد كيران تريبيين وكريس وود.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما، شارك مع ليون خلال الموسم الحالي في 25 مباراة، تمكن خلالهم من صناعة 6 أهداف.