منتخب البرازيل يرفض طلب ريال مدريد بعودة لاعبيه لمواجهة بلباو

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

رفض منتخب البرازيل عودة لاعبيه المستدعين من ريال مدريد إلى الفريق عقب المباراة الأولى من تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب البرازيل مع كل من باراجواي وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وطلب ريال مدريد من منتخب البرازيل الموافقة على عودة لاعبيه عقب المباراة الأولى أمام باراجواي لخوض مباراة الكأس أمام أتلتيك بلباو والمقرر موعدها يوم 3 فبراير بعد مباراة تشيلي بيوم واحد.

طلب ريال مدريد جاء بعد ضمان البرازيل التأهل إلى كأس العالم بشكل رسمي ما يعني خوضهم باقي المباريات كتحصيل حاصل.

ورفض منتخب البرازيل طلب ريال مدريد بعودة لاعبيه وتمسك بخوضهم للمباراتين بشكل طبيعي.

وتحدث جونينيو باوليستا منسق منتخب البرازيل لإذاعة كادينا سير قائلا: "لن نترك اللاعبين، يجب أن يستمروا معنا حتى نهاية الأجندة الدولية في 2 فبراير، هم لم يخوضوا المباراة الأولى بعد ليتم الحديث عن خوضهم للمباراة الثانية من عدمه".

واستمر "لا يوجد لدينا نية في تركهم ولن نترك لدينا سابقة لأننا سبق وتلقينا طلبات من بعض الأندية الأخرى، ولكن يجب أن نستفيد من بداية التحضير والاستعداد لكأس العالم 2022".

وتابع "الأمر ليس أننا لا نريج ولكننا لا نستطيع فعل ذلك، ولا نريد فتح الاستثناء باستدعاء اللاعبين ثم تركهم وهذا لن يحدث مطلقا تحت إدارة تيتي".

وأضاف "نحن نتفهم وضع النادي ولكن هذا يحدث بسبب الوباء لأنه نظريا لم يكن هناك موعد في يناير إنه وضع أجبرنا على فعله".

وشدد "لدينا علاقات جيدة مع الأندية ونتحدث معهم دائما وتيتي قد أوضح الأمر لأنشيلوتي، واعتقد بأن النادي تفهم موقفنا ولم يكن لديهم أي مشكلة".

وسيغيب عن ريال مدريد خلال مباراة أتليتك بلباو كل من إدير ميليتاو، وكاسيميرو، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو بسبب استدعائهم لمنتخب البرازيل، كما يغيب فيدي فالفيردي لاستدعائه لمنتخب أوروجواي، بالإضافة إلى كريم بنزيمة المصاب.

ويلعب ريال مدريد مع أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في المباراة التي ستقام على ملعب سان ماميس.

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