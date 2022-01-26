حارس المغرب: مواجهة مصر أو كوت ديفوار؟ لا نهتم بهوية المنافس

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 13:56

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي المغرب بهدف يوسف النصيري في شباك مالاوي

لا يهتم ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي بهوية المنافس الذي يواجه فريقه في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

منتخب المغرب انتصر على مالاوي 2-1 في دور الـ16 وعبر إلى ربع النهائي لينتظر مواجهة صعبة أمام الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار.

وقال بونو في تصريحات للصحفيين: "لعبنا بروح قتالية عالية بعد اهتزاز شباكنا بهدف مباغت فقد استغل لعب مالاوي تقدمي من المرمى وسدد بنجاح".

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وأضاف حارس إشبيلية "أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول، كان يمكننا حسم المباراة قبل الاستراحة بين الشوطين".

وأكمل "نجحنا في العودة والفوز بالمباراة والبقاء في البطولة، وأثق في قدرتنا على تقديم أفضل المستويات في هذه النسخة من بطولة الأمم الإفريقية".

وشدد "لا نهتم بمن سيكون منافسنا في ربع النهائي بقدر ما نهتم بالتركيز والاستعداد الجيد من أجل مواصلة المشوار في بطولة أمم إفريقيا".

وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار لملاقاته في ربع النهائي.

الذي سيعبر من هذه المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة منتخب الكاميرون مستضيف البطولة أمام جامبيا في نصف النهائي.

المغرب ياسين بونو مصر كوت ديفوار مالاوي
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