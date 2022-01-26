الدرندلي: أقف على مسافة واحدة من الجميع.. وسأساعد الأهلي مثل غيره

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

أوضح خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لن يقف في صف الأهلي الذي تولى منصب أمانة الصندوق فيه من قبل على حساب أندية أخرى.

وقال الدرندلي في تصريحات لقناة mbc مصر: "أقف على مسافة واحدة من الجميع وسأساعد الأهلي كما سأساعد باقي الأندية".

وأكمل "سأفعل ذلك بدون التجني على حق فريق آخر أو على حساب اللوائح".

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وأردف "النادي الأهلي بيتي ومازلت على تواصل مع زملائي السابقين بمجلس الإدارة، ولا أبخل في تقديم أي مساعدة لهم في اتحاد الكرة".

وواصل "أتمنى التوفيق للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في تحقيق أفضل النتائج بكأس العالم للأندية".

وأضاف "موسيماني مدرب على أعلى مستوى، حقق في النسخة الماضية المركز الثالث وأتمنى أن يحتل المركز الأول أو الثاني في هذه النسخة".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

الأهلي خالد الدرندلي اتحاد الكرة
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