تقارير: اتفاق شفوي بين برشلونة وكيسي

كشفت بعض التقارير الإيطالية عن وجود اتفاق شفوي بين برشلونة وفرانك كيسي لاعب ميلان من أجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

فرانك كيسي النادي : ميلان برشلونة

برشلونة قد ضم بالفعل في شهر يناير الحالي كل من فيران توريس وداني ألفيش لتدعيم الفريق ولا تزال الإدارة تبحث عن تدعيمات جديدة أبرزها نيكولا تاجليافيكو لاعب أياكس الذي ارتبط بقوة بالانضمام للبلوجرانا.

ومع العمل على تدعيمات الفريق خلال شهر يناير الحال، فإن إدارة برشلونة قد بدأت بالفعل في البحث عن تدعيمات من أجل الموسم المقبل.

وفقا لموقع "سبورت إيطاليا" فإن برشلونة قد توصل لاتفاق مع كيسي بشكل شفوي لانضمامه للفريق في الموسم المقبل بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع ميلان.

وفقا للتقارير فإن الاتفاق بين برشلونة وكيسي لم يتم حسمه بشكل نهائي بعد لعدم الاتفاق على الشروط المادية والتعاقدية.

وينتهي عقد كيسي مع ميلان بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع ميلان في 21 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف واحد.